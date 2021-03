LECCO – Due arresti questa mattina per spaccio di stupefacenti. Nell’operazione la Squadra Mobile di Lecco ha sequestrato anche 2,5 chilogrammi di marijuana.

Gli agenti sono arrivati a D.F.S., classe 1978 e R.S., 37enne, entrambi di nazionalità italiana, grazie ad alcune fonti confidenziali. Apparentemente sganciati tra loco, i due operavano ciascuno nel proprio Comune di residenza ma facevano parte di un unico giro di spaccio.

Nell’abitazione di D.F.S., gli investigatori hanno rinvenuto due chili di marijuana nascosti all’interno di una lavastoviglie non funzionante e di un bidone per la raccolta rifiuti. Inoltre, nella vettura di sua proprietà, sono stati trovati altri 50 grammi della stessa sostanza, divisi in dosi e pronti per la vendita.

Nel box in uso a R.S. sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, occultati dentro una borsa, mentre altri 100 grammi erano conservati in un barattolo di vetro in casa.

I due sono stati arrestati e messi ai domiciliari, in attesa dei giudizi della magistratura attesi per il 26 e 28 aprile.