LECCO – Riguardo al corretto utilizzo dei Dpi (Dispositivi di protezione individuali) sembrerebbe esserci ancora qualche perplessità da parte dei cittadini. L’enorme quantità di informazioni sull’argomento non sembra aver ancora raggiunto la totalità della popolazione. Di conseguenza, si fanno sempre più insistenti gli inviti – anche da parte degli stessi addetti del settore – a spiegare quali siano gli strumenti corretti da utilizzare.

La popolazione dovrebbe limitarsi ad utilizzare le mascherine chirurgiche, queste servono a proteggere gli altri, non l’utilizzatore, da eventuali contagi. Usate in combinazione con il rispetto delle distanze di sicurezza basterebbero a limitare il diffondersi della malattia. Serve, invece, fare un discorso diverso per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine senza e con filtro, come ad esempio le ormai famose FFP1, FFP2 e le FFP3…