LECCO – Facendo seguito alle ultime disposizioni nazionali e regionali sull’organizzazione e l’erogazione delle vaccinazioni anti Covid-19, l’ASST di Lecco – “vista la saturazione delle agende di prenotazione per le diverse fasce di età fino al 15 dicembre” attiva ulteriori slot giornalieri aggiuntivi per garantire alla popolazione la somministrazione delle dosi vaccinali.

L’azienda sanitaria lecchese sta prevedendo anche un incremento delle linee vaccinali presso il Centro Massivo al Palataurus e l’attivazione di un nuovo spazio vaccinale a Merate entro la prima metà di dicembre.

“Visto l’evolversi della pandemia – annota l’ASST -, stiamo assistendo a un incremento delle richieste di prenotazione che, non trovando spazi a breve, finiscono per convergere nella autopresentazione. Per evidenti necessità di gestione dei flussi e garanzia di sicurezza per gli utenti, le autopresentazioni saranno accettate e garantite per le prime e le seconde dosi; per la somministrazione del richiamo (terza dose) risulta indispensabile la prenotazione attraverso i consueti canali sul portale di Regione Lombardia all’indirizzo https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/“.