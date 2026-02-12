MEETING CHIERICHETTI 2026: CELEBRATI SERVIZIO, AMICIZIA E COMUNITÀ

LECCO – Il Meeting Chierichetti 2026 del Decanato di Lecco ha riunito una cinquantina di ragazzi e ragazze provenienti dalle diverse parrocchie della città, confermando la vitalità di un servizio che continua a essere scuola di amicizia, fede e responsabilità. L’incontro, ospitato all’interno delle attività decanali e in linea con il cammino formativo promosso dalla Diocesi di Milano, ha rappresentato un momento significativo di condivisione e crescita per i giovani ministranti.

A fare gli onori di casa è stato il parroco di Castello di Lecco, realtà molto attiva nella formazione dei chierichetti e nella vita liturgica della comunità. Accanto a lui erano presenti il diacono Paolo Maccà e don Marco Della Corna e il parroco di Castello don Antonio Bonacina, figure di riferimento per il cammino pastorale dei ragazzi e per il coordinamento delle attività decanali.

La giornata si è articolata tra momenti di gioco, formazione liturgica e preghiera, seguendo lo stile tipico degli incontri dei chierichetti della zona, che da anni si ritrovano periodicamente per crescere insieme nel servizio all’altare e nella vita comunitaria. L’obiettivo, come sempre, è duplice: migliorare la preparazione liturgica e rafforzare i legami tra i giovani che condividono lo stesso impegno nelle loro parrocchie.

Il Meeting 2026 ha offerto ai partecipanti l’occasione di confrontarsi, conoscere nuove realtà del Decanato e riscoprire il valore del proprio ruolo nella celebrazione. La presenza dei sacerdoti e dei responsabili pastorali ha dato ulteriore significato all’iniziativa, sottolineando l’importanza del servizio dei chierichetti nella vita della Chiesa locale.

