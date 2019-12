PILA (AO) – Non passa anno in cui lo Sci Club Lecco non sia tra i protagonisti del Momorial Fosson, celebre manifestazione internazionale a squadre di sci alpino che si svolge a Pila in Valle d’Aosta e che quest’anno ha visto ai cancelletti di partenza i migliori 60 Sci Club nel panorama nazionale e non solo.

Il Lecco, capitanato dall’allenatore Vincenzo “Winch” Tondale supportato dallo staff tecnico composto da David Mellera, Giuseppe Alborghetti e Davide Molteni, ha chiuso la tre giorni di gare al 6° posto nella classifica a squadre. Risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto dal staff tecnico, ma anche l’ottima caratura dei giovani e giovanissimi atleti dello Sci Club Lecco. Su tutti spicca la performance di Mattia Zanni (Allievi U16) che ha chiuso al 2° posto il Gigante dell’Energiapura Cup, gara individuale. A podio nello Slalom Ragazzi U14 Alessandro Pizzi autore di un’ottima prestazione.

“In tutte le dici gare effettuate lo Sci Club Lecco è sempre stato nei primi 10 Sci Club su 60 in gara – spiega con soddisfazione Tondale – Per questo ci riteniamo molto soddisfatti. Per molti nostri atleti le prime gare sono servite per rompere un po’ il ghiaccio a livello nazionale, senza dimenticare che il meteo non ha facilitato le cose. Neve e nebbia hanno falsato molte prestazioni, ma a bocce ferme possiamo dire di essere molto soddisfatti”.

Memorial Fosson che si è aperto martedì 17 Dicembre, con il Gigante Allievi U16 Energiapura Cup valida come risultato individuale: nella gara femminile la migliore delle lecchesi è stata Eleonora Pizzi che ha chiuso in 16ª posizione. Più dietro Martina Frassini 54ª, Sofia Parravicini 74ª e Gemma Binelli 77ª.

Nella gara maschile un super Mattia Zanni sfodera una prestazione perfetta chiudendo al 2° posto, meglio di lui solo Gregorio Bernardi dello Sc Sestriere. Buona gara per Gabriele Bianchi 29°, Luca Ruffinoni 58°, Nico Picech 77° e Simone Tondale 95°. Tra i non arrivati, Luca Bianchi.

Nello Slalom Ragazzi 2 U14 femminile, buona gara per Aurora Cervini che chiude in 22ª posizione, poco più dietro Giulia Agazzi 28ª e Laura Bertazzoni 31ª. Tra i non arrivati Charlotte Sciolla.

Nella gara maschile uno splendido Alessandro Pizzi sale sul 3° gradino del podio. Più dietro Alberto Corsini chiude al 43° posto, Giorgio Ferri 44° e Marco Balen 48°. Squalificati Riccardo Mariuzzo e Riccardo de Monaco.

Nello Slalom Ragazzi U14 femminile, la migliore delle lecchesi è Giulia Agazzi che chiude al 39° posto, Charlotte Sciolla 45ª, Laura Bertazzoni 50ª e Aurora Cervini 61ª.

Nella gara maschile un buon Riccardo Mariuzzo chiude al 10° posto. Bene anche Riccardo de Monaco 23°, Alessandro Pizzi 30° e Alberto Corsini 38°. Tra i non arrivati Giorgio Ferri, mentre è stato squalificato Marco Balen.

Nella seconda giornata di gare Allievi U16 in pista impegnati in due Slalom. In gara 1, al femminile, Sofia Parravicini chiude al 32 posto, Poco più distante Martina Frassini 41ª, più dietro Gemma Binelli 63ª. Squalificata Eleonora Pizzi.

Nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è Mattia Zanni che taglia il traguardo in 24ª posizione, poco distante Luca Bianchi 33°, Nico Picech 37° e Luca Ruffinoni 45°. Più dietro Simone Tondale 61°, tra i non arrivati Gabriele Bianchi.

In gara 2, al femminile ottima gara per Sofia Parravicini che chiude in 10ª posizione. Bene anche Eleonora Pizzi 25ª. Tra i non arrivati Martina Frassini mentre tra gli squalificati Gemma Binelli.

Nella gara maschile, acuto di Luca Bianchi che chiude con un ottimo 7° posto quindi, Mattia Zanni 29°, Nico Picech 50°, Luca Ruffinoni 65° e Gabriele Bianchi 75°. Tra gli squalificati Simone Tondale.

Nel Gigante Ragazzi U14 Energiapura Cup valida come risultato individuale, al femminile Laura Bertazzoni 57ª, Aurora Cervini 59ª e Charlotte Sciolla 61ª. Tra i non arrivati, Giulia Agazzi.

Nella gara maschile Alessandro Pizzi chiude in 28ª posizione, Alberto Corsini 41°, Riccardo Mariuzzo 50°, Riccardo de Monaco 70°, Marco Balen 92° e Giorgio Ferri 95°.

Nell’ultimo giorno di gare, Ragazzi U14 in pista impegnati nello Slalom. Al femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è Charlotte Sciolla che chiude in 24ª posizione e Laura Bertazzoni 41ª. Squalificate Giulia Agazzi e Aurora Cervini.

Nella gara maschile, per il Lecco il migliore è Alberto Corsini che chiude in 18ª posizione, quindi: Alessandro Pizzi 21°, Riccardo Mariuzzo 29°, Riccardo de Monaco 31°, Giorgio Ferri 38° e Marco Balen 74°.

La tre giorni si è chiusa con lo Slalom femminile Allievi U16, per il Lecco: 46° posto per Sofia Parravicini, 52° per Martina Frassini, 55° per Eleonora Pizzi e 89° per Gemma Binelli.

Come anticipato, nella classifica generale a squadre Sci Club Lecco che si è classificato al 6° posto, con Gardena Raffeisen 1°, Sc Sestriere 2°, Gardena Team 2 3°, Sc Druscie 4° e Golden Team Coe 5°. Chiudono la top Ten: Val palot 7°, Crammont Mont Blanc 8°, Courmayeur Mont Blanc 9° e Val d’Ayas 10°.