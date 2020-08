LECCO – Mutualismo studentesco per combattere la crisi che si sta abbattendo sui banchi di scuola: al via i mercatini dei libri usati degli studenti per gli studenti in più di 40 città in tutta Italia.

“Andare a scuola costa troppo soprattutto per chi sta subendo una grossa crisi economica post lockdown – dichiara Alessandro Personè, esecutivo nazionale dell’UdS – Nonostante la scuola sia un diritto ogni anno le famiglie spendono in media 470 euro ogni anno solo per i libri e si arriva a 1200 euro con il materiale didattico, cifre che costringono più del 10% degli studenti ad abbandonare i percorsi di studi obbligatori o ad accettare dei lavori con stipendi da miseria per non gravare sulle nostre famiglie”.

“Le disuguaglianze aumentano tra i banchi di scuola e non esiste ancora una legge nazionale sul diritto allo studio che ponga fine al prezzo alto da dover pagare per poter studiare – denuncia il sindacato studentesco – Ora più che mai la solidarietà tra studenti e studentesse è necessaria per rispondere alle enormi disuguaglianze che la pandemia globale ha prodotto e che produrrà con la riapertura delle scuole a settembre vista la mancanza di spazi scolastici adeguati e di materiale didattico classico e digitale al passo con le necessità dei tempi”.

“Ci stiamo organizzando in più di 40 città in tutta Italia per permettere alle famiglie di abbattere i costi dei libri di testo ma anche per unirci nella battaglia verso le istituzioni scolastiche sull’approvazione del comodato d’uso gratuito dei libri di testo e dei devices in tutte le scuole e contro la speculazione delle case editrici che lucrano sulla vendita dei libri di testo – conclude Alessandro Personè – Abbiamo bisogno di volontari e volontarie per costruire i mercatini e per unirsi contro gli effetti di questi crisi: l’unione fa la forza,

organizziamoci!”.

Anche a Lecco il mercatino del libro usato sta iniziando e se qualche studente volesse vendere o comprare i libri senza spendere eccessivamente compili il form cliccando sui seguenti link:

per vendere i libri https://forms.gle/q3wQco6YDA7cr61k9;

per acquistare i libri https://forms.gle/FxdNScatygz4cyy57;

o contatti il 388 754 1988 (Gaia Martino).