LECCO – “Un risultato meno negativo rispetto alle attese” quello evidenziato dall’11° Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese, con i dati consolidati per il 2020, presentato questa mattina in sala don Ticozzi. Per la Provincia di Lecco sono intervenuti il presidente Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegato al Lavoro e Centri impiego Giuseppe Scaccabarozzi.

Il Rapporto è stato realizzato da Provincia di Lecco, Camera di Commercio di Como-Lecco e Network Occupazione Lecco nell’ambito del progetto “Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco”, operativo dal 2009.

Il tradizionale appuntamento ha rappresentato l’occasione per analizzare come la pandemia abbia influito sull’andamento del sistema occupazionale lecchese e per discutere delle prospettive di uscita dalla crisi provocata dalla diffusione del Covid-19, come ha sottolineato il presidente Usuelli: “I dati presentati sono consolidati al 31 dicembre scorso, quindi delineano il quadro del mercato del lavoro lecchese nel 2020, anno caratterizzato da circa 10 mesi di emergenza sanitaria che ha inciso profondamente sul sistema economico-sociale, dal momento che alcuni comparti economici, soprattutto il commercio, il turismo e il terziario, sono stati duramente colpiti dagli effetti delle limitazioni alla mobilità e all’esercizio delle attività economiche. Ciononostante, il titolo del Rapporto annuale evidenzia bene la reazione che il nostro sistema economico-produttivo e il mercato del lavoro locale hanno avuto l’anno scorso, confermando ancora una volta quella capacità di resilienza che caratterizza Lecco e la sua provincia anche nei momenti più difficili”.

All’appuntamento hanno partecipato in qualità di relatori i rappresentanti di alcuni importanti operatori privati del mercato del lavoro con cui la Provincia ha costruito un efficace sistema di collaborazione in tema di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro nel territorio lecchese.

Per la sintesi del rapporto scarica il PDF: RapportoMercatoLavoro_Lecco_2021_finale_ABSTRACT