MERCATO IMMOBILIARE: VENDITE E AFFITTI STABILI IN LOMBARDIA

MILANO – In Lombardia rimangono stabili sia i prezzi di vendita che i canoni di affitto nel terzo trimestre del 2024, frenando la corsa che li aveva visti crescere rispettivamente del 9,1% e del 6,7% negli ultimi 12 mesi. Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale lombardo realizzato da Immobiliare.it Insights.

Comprare casa in regione costa, oggi, mediamente 2.729 euro/mq, mentre per affittarla servono 18,2 euro/mq. Dai principali indicatori di mercato emergono segnali incoraggianti per quanto concerne la domanda, soprattutto nel comparto delle locazioni, con un rialzo del 14% nell’ultimo trimestre, a fronte del -6% su base annua.

Anche nelle compravendite la richiesta sale, seppur lievemente, nei 3 mesi (+0,4%), seguendo il trend annuale in salita (+19,8%). Guardando all’offerta, lo stock si riduce sia per le compravendite (-8,8%) che per le locazioni (-1,7%) su base trimestrale, ribaltando la tendenza annuale, che aveva visto un accumulo rispettivamente del +9,9% e del +26,3%.

Milano resta la città più cara in Lombardia (e in Italia), con i suoi 5.428 euro/mq di media, seppur in calo dello 0,3% nell’ultimo trimestre, dopo l’aumento sia su base semestrale (+1,2%), sia su base annuale (+2,4%).

Per l’analisi completa di ogni provincia scarica gli allegati: Appendice A_vendita; Appendice B_affitto.