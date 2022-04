LECCO – Oggi sabato 9 aprile terzo appuntamento con il “Mercato in Centro“, l’iniziativa che per un sabato al mese trasferisce il mercato della Piccola in centro città.

Piazza Mazzini, piazza Garibaldi, via Sauro e piazza Affari ospiteranno complessivamente 89 stand tra prodotti alimentari, frutta, verdura, abbigliamento e vario genere. Tutti gli appuntamenti sono disponibili a questo link.

In queste giornate il mercato non si svolgerà all’area ex-piccola velocità, ma nelle aree comprese tra piazza Mazzini, piazza Garibaldi e piazza Affari:

sabato 12 febbraio 2022

sabato 12 marzo 2022

sabato 9 aprile 2022

sabato 7 maggio 2022

sabato 11 giugno 2022

sabato 2 luglio 2022

sabato 13 agosto 2022

sabato 10 settembre 2022

sabato 8 ottobre 2022

sabato 12 novembre 2022.