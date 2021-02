LECCO – Prende il via mercoledì 10 febbraio alle 21 il primo di una serie di incontri on line del percorso “MERCOLEDIRE LA POLITICA”, spunti di riflessione con professionisti ed esperti su una varietà di importanti tematiche.

Il tema di questo primo appuntamento è “La parola comunitaria e la promessa”, relatore Carlo Sini, professore di Filosofia Teoretica e membro dell’Accademia dei Lincei.

“Un privilegio per noi avere il prof. Sini che, con una lectio magistralis, dà l’avvio a un ciclo di prestigiosi incontri di formazione politica organizzato da Libertà Protagonista sotto la guida di Pietro Galli. Una “lezione zero” che ci riporti a pensare i fondamentali della pratica umana della politica, quella che dovrebbe essere la “tecnica regia”, la tecnica delle tecniche, e oggi oggetto di svalutazione e luogo frequentato senza autorevolezza ed esperienza. Togliere la lordura e far splendere lo smalto della politica: questo l’intento di questi incontri, e chi meglio di Carlo Sini poteva aiutarci ad iniziare e darci coraggio?” sottolinea Mauro Piazza.

“È stata per me una sfida e un onore organizzare questo primo ciclo di incontri, cui ne seguiranno altri. Abbiamo qui voluto alternare aspetti teorici, filosofici e di economia a interventi pratici e più operativi, per poter fornire a tutti gli appassionati un piccolo compendio di “scuola di politica”, non solo per gli addetti ai lavori, gli amministratori, ma anche per i comuni cittadini” commenta Pietro Galli.

Il ciclo di incontri si articolerà in sette appuntamenti dal 10 febbraio al 5 maggio 2021; la partecipazione è aperta al pubblico tramite la piattaforma Zoom, previa iscrizione obbligatoria via email all’indirizzo libprolecco@gmail.com o tramite form d’iscrizione sulla pagina Facebook “Libertà Protagonista”.- Gli incontri saranno trasmessi anche sul canale Youtube dell’associazione e sulla sua pagina Facebook.