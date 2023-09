LECCO – È iniziato venerdì lungo il torrente Caldone di Lecco il Mese del Creato 2023. Il coordinamento di associazioni e gruppi lecchesi “Pace e Creato” – tra cui Azione cattolica, Acli, Caritas, Cl, Meic – e il Circolo Laudato sì rilanciano il messaggio di Papa Francesco in occasione della giornata ecumenica di preghiera per la cura del Creato che prende avvio dalle parole del profeta Amos: “Che scorrano la Giustizia e la Pace”.

Di seguito gli altri appuntamenti nella zona di Lecco:

Giovedì 7 settembre ci si trasferirà in riva al lago, all’oratorio di Pescate. All’interno della festa patronale alle ore 21 sarà proiettato il docufilm: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“. Con la direzione del film-maker Federico Videtta, il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, ha raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto della valle del Gerenzone di ieri e di oggi. Sarà lo spunto per avviare “Riflessioni sull’acqua”, questo il titolo della serata che prenderà avvio già dalle 19, con l’apertura del servizio ristorazione della parrocchia; ovviamente piatti a base di pesce, ma non solo (necessaria prenotazione al 348 2401725).

Domenica 17 un’intera giornata attraversando boschi e i tre torrenti della città di Lecco. Ritrovo alle ore 10 a Germanedo per la passeggiata: “Conoscere i fiumi, tra passato e futuro”. Si sta definendo il percorso nei dettagli; è prevista la celebrazione della Messa.

L’evento conclusivo del Mese del Creato 2023 coincide con la festa di San Francesco, autore del Cantico delle Creature. Ultimo appuntamento quindi mercoledì 4 ottobre con “Oasi di Pace”, alla chiesa parrocchiale di Bonacina, alle 21. Si cercherà di approfondire l’invito biblico di Papa Francesco: ”Scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne”, con testimonianza sulla giustizia riparativa, ovvero un cambio di prospettiva nel comminare la pena per chi ha sbagliato, un percorso comune e non più solo una condanna.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili su facebook, @pacecreatolecco e sull’app aclecco.bewapp.it.