LECCO – Un tavolo comune di associazioni tra cui Acli provinciali, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica decanale, Caritas decanale, Ecumenismo e dialogo, Legambiente hanno raccolto l’appello a celebrare il Mese del Creato, dal 1 settembre e fino al 4 ottobre, memoria di S. Francesco, autore della Lode al Creatore più famosa.

Hanno condiviso il titolo del messaggio dei Vescovi: “Camminare in una vita nuova”, un invito ad atteggiamenti che cambino davvero il nostro modo di vivere il rapporto con la natura e la terra, come suggerito dal Papa nell’enciclica “Laudato si”.

Per rendere il messaggio più concreto possibile, si è scelto di prendere il nostro lago come osservato speciale, inserendo il sottotitolo: “Il Lago di Lecco è un omino che cambia”; conoscere l’ecosistema del lago e tutte le attività che esso permette di svolgere, ci aiuta ad avere un atteggiamento più consapevole e a cambiare il nostro modo di rapportarci con questa risorsa; ascoltando tante voci diverse, impariamo a prenderci cura di questo elemento senza ridurlo ad un oggetto del paesaggio.

Non potendo organizzare manifestazioni con assembramenti, nel pomeriggio di sabato 18 settembre sono stati predisposti dei punti di sensibilizzazione con proposte sul tema, sia sulla sponda di Malgrate che su quella lecchese.

Ecco l’elenco:

Malgrate, Convegno parrocchiale via s. Antonio 10 Proiezione documentario Meab “Uomini invisibili: vivere da pescatori oggi sul lago di Como”;

Malgrate, lungolago “Clean up con Legambiente”, pulizia spiaggia;

Malgrate, chiesa S. Carlo al Porto “Vi colmerò dei beni della Terra”, possibilità di preghiera;

Lecco, piazzale Lungolago presso NH hotel “Il lago cambia con noi” flash mob;

Lecco, Pescarenico, Galleria “La Nassa”, piazza Era 6, “Frammenti di legno firmati dal lago”, esposizione d’arte di Raouf Ghabria con oggetti raccolti dal lago;

Lecco, Pescarenico, Convento, “Il lago: tanti usi, una sola risorsa”, proiezione delle interviste realizzate quest’estate a chi oggi vive il lago.

Le interviste sono testimonianze di coloro che studiano, lavorano, praticano sport, amministrano, proteggono questa grande risorsa, che ha anche un grande valore per la fede … saranno ascoltabili a partire da lunedì 6 settembre su questa web app: https://aclecco.bewapp.it.

Tra le tante voci stupirà il sogno impossibile per il proprio lago dello scrittore Andrea Vitali, oppure si potrà scoprire dal pescatore Marco che non esistono solo lavarelli e alborelle, conoscere gli aspetti relativi alla gestione della diga di Olginate e al potabilizzatore di Valmadrera, riscoprire lo storico Santuario del Moletto nelle parole di don Marino Colombo.