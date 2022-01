MALGRATE – Martedì 1 febbraio, a Malgrate, nella parrocchia di San Leonardo alle 21, è in programma l’ultimo appuntamento del Mese della Pace organizzato per il Decanato di Lecco: Oasi di Pace, ovvero la lettura integrale del messaggio del papa per Giornata mondiale della Pace.

L’iniziativa fa parte del cartellone diocesano “Dialoghi di Pace” che intende presentare il messaggio di papa Francesco in forma artistica in più punti della diocesi stessa, in collaborazione con numerose associazioni e istituzioni religiose e della società civile. La formula adottata prevede la suddivisione del messaggio in brevi e veloci battute che tre lettori interpretano, intervallati da alcuni interludi musicali eseguiti dal coretto di S. Giovanni.

Gli organizzatori hanno previsto la trasmissione sul canale YouTube della parrocchia, accompagnato da immagini che richiamano i tre punti essenziali del messaggio: dialogo tra generazioni, educazione e lavoro. Così facendo ci si prefigge di dar valore alle parole del papa nella loro interezza, puntando a raggiungere credenti e non credenti con uno stile che ne favorisca l’approccio e l’ascolto.

È possibile, nel rispetto delle regole sanitarie in vigore, partecipare in presenza nella chiesa stessa, grazie alla disponibilità del parroco don Andrea Lotterio, dei volontari del gruppo “Pace e Creato” e del team digitale della parrocchia S. Leonardo.