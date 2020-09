PREVISIONI METEOROLOGICHE – Lo scorso fine settimana ha sancito la fine dell’estate settembrina, belle giornate e temperature prossime ai trenta gradi saranno solo un bel ricordo.

Una perturbazione atlantica legata ad un profondo vortice depressionario sul Nord Europa, dalla giornata di martedì 22 settembre, inizierà ad interessare i nostri settori con precipitazioni dapprima moderate. Le precipitazioni si faranno più insistenti tra mercoledì 23 e giovedì 24, con accumuli precipitativi elevati.

I centri di calcolo stimano accumuli per i prossimi giorni fino a 200 millimetri. La fase di maltempo si prolungherà fino al prossimo week end, le giornate peggiori saranno quelle di venerdì 25 e domenica 27.

Le temperature saranno in forte calo con valori mattutini compresi tra 16/17°C, massime in caduta libera tra 21/24°C.

Zero termico diurno in calo attorno a 3000 metri.

Venti moderati da Sud Est, forti nelle fasi temporalesche.

Fabio Porro