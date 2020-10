PREVISIONI METEOROLOGICHE – Autunno scatenato nello scorso fine settimana con forti precipitazioni, venti intensi e temperature in forte calo. Le alte pressioni sono diventate una rarità dopo la bella fase calda/estiva di metà settembre. Le perturbazioni atlantiche hanno ormai la strada spianata e recheranno ancora forti episodi di maltempo nei prossimi giorni.

Una nuova perturbazione atlantica giungerà nella notte tra giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, piogge che si intensificheranno dalla mattinata di venerdì per poi prolungarsi per buona parte di sabato 3 ottobre. Qualche pausa asciutta è attesa per per il pomeriggio di sabato ma entro la serata giungerà un altro fronte perturbato seppur più debole.

Accumuli stimati oltre 100 millimetri tra venerdì e sabato, 10 millimetri per la giornata di domenica. Neve attorno a 1.800 metri.

Temperature in leggero calo, con valori mattutini compresi tra 11/13°C, massime tra 17/18°C.

Zero termico diurno sopra 2500 metri.

Venti forti da Est/Sud Est.

Tendenza per lunedì: coperto con deboli precipitazioni, clima molto fresco.

Fabio Porro