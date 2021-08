PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fine settimana di forte maltempo a causa del transito di un fronte temporalesco molto intenso proveniente dall’oceano Atlantico. Da alcune settimane il Nord Atlantico è sede di una profonda depressione dove alcuni fronti perturbati prendono avvio e giungono sino alle nostre latitudini. Il maltempo del fine settimana lascerà uno strascico instabile non indifferente, rovesci e temporali non mancheranno tra lunedì 2 e martedì 3 agosto, poi nuovamente l’alta pressione riporterà tempo stabile per alcuni giorni.

La giornata peggiore quella di martedì 3 agosto, con precipitazioni deboli al mattino e locali temporali dal pomeriggio. Giornate assolate quelle di mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, accompagnate da un lieve aumento delle temperature.

Temperature mattutine comprese tra 17/18°C, massime tra 24/27°C.

Zero termico diurno mediamente oltre 3000 metri.

Venti moderati tra Sud Ovest e Sud Est.

