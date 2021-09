PREVISIONI METEOROLOGICHE – Scorre il tempo e ci avviciniamo alla stagione delle foglie cadenti, l’autunno è alle porte con le sue giornate uggiose e le temperature sempre più fresche. Spesso abbiniamo la stagione autunnale a giornate piovose e grigie ma non sempre va in questa direzione.

Nel prossimo fine settimana l’alta pressione riuscirà ancora a tener a freno le perturbazioni atlantiche anche se le nubi non mancheranno nei nostri cieli, che saranno sereni o poco nuvolosi per i prossimi giorni, salvo il transito di nubi che non porteranno a precipitazioni.

Temperature mattutine comprese tra 19/21°C, massime tra 25/28°C. Zero termico diurno attorno a 3600 metri. Venti deboli tra Sud Ovest e Sud Est.

Tendenza per lunedì 6 settembre: ancora bel tempo e clima gradevole.

