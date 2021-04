PREVISIONI METEOROLOGICHE – Buone ‘news meteo’ per il prossimo fine settimana, dopo la fase fredda ed instabile dei giorni scorsi. Le fredde correnti orientali che hanno caratterizzato almeno una decina di giorni i nostri territori recando anche rovesci nevosi a quote basse, tenderanno ad attenuarsi a breve.

L’alta pressione finalmente ci proteggerà dalle perturbazioni piovose ma anche dalle incursioni fredde sia da Nord che da oriente. Bel tempo dunque tra venerdì 23 e domenica 25 aprile, con termiche in lieve rialzo.

Temperature mattutine ancora sotto media, comprese tra 11/13°C, massime tra 19/23°C. Zero termico diurno attorno a 2600 metri. Venti moderati da Sud Ovest.

Evoluzione probabile per lunedì 26 aprile: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla serata.

Fabio Porro