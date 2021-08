PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana decisamente fresco rispetto a quello precedente, non sono mancate alcune precipitazioni. Aria fresca proveniente dalla Penisola Scandinava ha ridimensionato le temperature e quelle pomeridiane talvolta a malapena sono arrivate a toccare i 20/24°C. Precipitazioni hanno bagnato i nostri territori, stavolta senza fare danni.

Ad inizio settimana la circolazione fresca andrà assorbendosi, favorendo il ritorno a condizioni meteo più stabili. Solo qualche insidia piovosa è attesa per la sera di lunedì 30 agosto, per il resto della nuova settimana non sono attese precipitazioni.

Temperature mattutine comprese tra 17/22°C, massime tra 25/28°C. Zero termico diurno in rialzo fin verso i 3500 metri. Venti deboli dapprima provenienti da Nord Est, da mercoledì 1° settembre proverranno da Sud Ovest.

Fabio Porro