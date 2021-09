PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana ancora estivo grazie alla presenza di un campo di alta pressione di matrice nord africana. L’ondata di caldo probabilmente sarà l’ultima della stagione estiva, ma l’autunno potrebbe riservarci gradevoli sorprese. Le piovose perturbazioni arriveranno a metà settimana, con rovesci e temporali localmente di forte intensità.

Martedì 13 settembre sarà una giornata in prevalenza con cieli parzialmente nuvolosi ma non sono previste precipitazioni. Temperatura mattutina attorno a 21°C, pomeridiana tra 28/29°C. Zero termico diurno attorno a 3800 metri. Venti deboli da Sud Ovest.

Mercoledì 15 settembre cieli nuvolosi al mattino, rovesci e temporali dal pomeriggio. Temperatura mattutina attorno a 20°C, pomeridiana tra 22/23°C. Zero termico diurno stabile. Venti deboli da Sud.

Giovedì 16 settembre nubi in progressivo aumento, rovesci e temporali dal pomeriggio. Temperatura mattutina attorno a 19°C, pomeridiana tra 23/24°C. Zero termico diurno stabile. Venti deboli da Ovest-sud Ovest.

Fabio Porro