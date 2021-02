PREVISIONI METEOROLOGICHE – Abbiamo trascorso il fine settimana al momento più freddo della stagione invernale a causa dell’arrivo di aria gelida di origine artico-siberiana. Tante nubi tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio e qualche fiocco di neve come coreografia senza accumuli importante. Neve che è scesa copiosa al Centro Sud, specie lungo il versante Adriatico fino alle coste.

La fase fredda iniziata a ridosso del trascorso fine settimana si concluderà entro mercoledì 17 febbraio con il ritorno di correnti miti atlantiche. Tempo nel complesso soleggiato per i prossimi giorni, nubi in aumento da metà settimana e qualche pioviggine dalla serata di giovedì 18 febbraio.

Temperature mattutine in rialzo da -1°C a +5°C, massime in rialzo tra 7/ 10°C.

Zero termico in forte rialzo fin verso i 1800 metri.

Venti deboli dapprima ancora provenienti da Nord Est, a metà settimana da Sud Ovest.

Fabio Porro