PREVISIONI METEOROLOGICHE – Non giungono buone notizie dai maggiori centri previsionali per i prossimi giorni a causa dell’arrivo di una piovosa perturbazione atlantica. Dopo tante giornate soleggiate e molto miti (una ottobrata molto lunga), le perturbazioni atlantiche ritorneranno ad interessare i nostri territori e la pioggia sarà protagonista per più giorni.

Bel tempo per l’intera giornata di venerdì 29 ottobre, con valori pomeridiani ancora miti per la stagione. Nubi sparse alternate a schiarite ad iniziare dalla mattinata di sabato 30 ottobre, le piogge arriveranno solo in serata. Piogge deboli per buona parte di domenica 21 ottobre, nevischio solo a partire dai 2300 metri di quota. Rovesci intensi e localmente a carattere temporalesco a partire dalla mattinata di lunedì 1° novembre, in attenuazione dalla serata.

Neve oltre i 2400 metri. Temperature mattutine comprese tra 11/12°C, pomeridiane tra 12/17°C. Zero termico diurno oltre 2600 metri. Venti deboli provenienti tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro