PREVISIONI METEOROLOGICHE – Si va esaurendo l’operato delle correnti fredde che per alcuni giorni hanno condizionato il tempo anche sui nostri territori. Dapprima vento sostenuto da Nord, poi l’arrivo delle correnti fredde da Est hanno risvegliato la stagione invernale assopita da alcune settimane. Nei prossimi giorni le correnti occidentali trasporteranno alcuni fronti nuvolosi con associate precipitazioni di deboli intensità.

Venerdì 26 marzo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo transito di nubi che non recheranno precipitazioni. Temperatura mattutina attorno a 7°C, massima attorno a 18°C. Zero termico diurno oltre 1800 metri. Venti moderati da Nord Est.

Sabato 27 marzo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli pioviggini, miglioramento dal pomeriggio. Temperatura mattutina attorno a 9°C, pomeridiana tra 13/14°C. Zero termico diurno oltre 1900 metri. Venti deboli da Nord Est.

Domenica 28 marzo nubi sparse alternate a brevi schiarite, non sono previste precipitazioni. Temperatura mattutina attorno a 8°C, pomeridiana tra 14/15°C. Zero termico stazionario. Venti deboli da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 29 marzo: cieli in prevalenza poco nuvolosi e clima molto gradevole.

Fabio Porro