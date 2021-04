PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione primaverile dopo la fase fredda e molto anomala proporrà il ritorno delle piogge ma solo per qualche giorno. La prima perturbazione atlantica è giunta tra sabato e domenica riportando le piogge assenti ormai da un paio di mesi, il secondo impulso più importante giungerà nella mattinata di lunedì 12 aprile. Attesi accumuli elevati per buona parte dei nostri territori, mediamente tra 50/70 mm di pioggia. Neve abbondante sui monti inizialmente oltre 1600 metri, in calo durante i rovesci più intensi verso i 1300 metri.

Bel tempo invece da martedì 13 aprile con ottimo soleggiamento e temperature in calo. Valori mattutini compresi tra 9/1°C, massime tra 11/17°C. Zero termico in risalita fin verso i 1600 metri. Venti deboli inizialmente provenienti da Nord / Nord Est, ruotanti e provenienti da Sud a partire da giovedì.

Fabio Porro