METEO. FINE SETTIMANA CON IL VENTO, ANCHE FORTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da venerdì correnti settentrionali in quota, a seguito dell’espansione dal Nord della Scandinavia verso il Mediterraneo orientale di una vasta area di bassa pressione, accompagnata dalla discesa di aria molto fredda in quota. Fino a domenica giornate con nuvolosità irregolare su fascia alpina, dove saranno possibili nevicate, altrove in prevalenza poco nuvoloso. Da segnalare in particolare tra la serata di venerdì e la giornata di sabato l’intensificazione del flusso in quota, che determinerà un marcato rinforzo dei venti, sia in montagna, che in Pianura. Per l’inizio della prossima settimana flusso occidentale in quota, con aumento dell’instabilità su tutta la regione.

Venerdì 24 novembre addensamenti irregolari a tratti estesi su Retiche più settentrionali, altrove in prevalenza velato o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico inizialmente intorno a 3300 metri circa, quindi in abbassamento a partire da nord fino a portarsi in serata attorno ai 1500 metri circa. Venti in montagna da nord: da deboli a moderati a forti, in serata forti o molto forti; anche a carattere di Foehn.

Sabato 25 novembre nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, a tratti estesa fino a nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse; nevose oltre 700 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 1100 metri. Venti in montagna da nord: forti o molto forti fino al primo pomeriggio, quindi sotto i 1500 metri in attenuazione; ancora forti o molto forti a quote più elevate; anche a carattere di Foehn.

Domenica 26 novembre fino al primo pomeriggio sereno o poco nuvoloso, quindi tendenza a velato. Precipitazioni nevose oltre 600 metri circa. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 1400 metri. Venti in montagna da nord nordovest: nella notte e fino al primo mattino forti, quindi in attenuazione, in giornata deboli sotto i 1500 metri, deboli o moderati a quote più elevate.

Fonte Arpa Lombardia