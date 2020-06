PREVISIONI METEOROLOGICHE – Rovesci, poi schiarite, e nuovamente rovesci o anche temporali. Si può così descrivere l’evoluzione meteo di questi giorni. Un canale depressionario posto con sede nel centro Europa funge da “scivolo” per alcuni fronti instabili, mentre le alte pressioni sono dislocate lontane dai nostri territori. Mentre rovesci e temporali si sono succeduti in questi giorni, le schiarite sono diventate una rarità. Non parliamo poi delle temperature, queste sotto le medie stagionali di 3/5°C. Fresco al mattino con valori anche sotto i 10°C.

Cosa succederà nel fine settimana? Avremo una tregua dell’instabilità, grazie alla momentanea espansione dell’alta pressione nord africana. Più stabilità da venerdì 12 giugno, ma attenzione a qualche improvviso rovescio nella serata di sabato 13. Bel tempo dunque fino a domenica 14 con le temperature in forte aumento. Massime comprese tra 25/27°C, mattutine tra 15/16°C. Zero termico diurno in risalita fino a 3000 metri. Venti deboli dapprima tra Nord e Nord Est, entro Domenica da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 15: bel tempo e clima più caldo, temperature massime attorno a 28/29°C.

Fabio Porro