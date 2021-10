PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale segna il passo con forti precipitazioni e la neve che ha imbiancato le cime delle montagne sotto i 2000 metri. È giunta aria fredda al seguito della perturbazione atlantica, le temperature sono scese con le minime addirittura ad una cifra.

Nel fine settimana l’espansione dell’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato ma le temperature non riusciranno ai valori dei giorni scorsi. Cieli sereni e qualche nube di passaggio. Farà più fresco di prima mattina con i valori tra 10/13°C, massime molto contenute comprese tra 15/18°C. Lo zero termico diurno si attesterà attorno ai 2600 metri. I venti proverranno inizialmente da Sud, per poi provenire da Nord entro la giornata di domenica.

Tendenza per lunedì 11 ottobre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma farà più fresco.

Fabio Porro