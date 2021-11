PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale continua a proporre forte maltempo al Sud e nelle isole maggiori mentre dalle nostre parti continua la fase asciutta con rari passaggi perturbati. Le temperature non subiscono grossi scossoni anche perché i fronti freddi sono ancora ben alloggiati sul Nord Europa.

La fase soleggiata che stiamo vivendo in questi giorni dovrà confrontarsi con un fronte freddo nord Atlantico. Bel tempo assicurato dall’alta pressione solo per la giornata di venerdì 12 novembre, nubi in aumento a partire dal pomeriggio di sabato e piogge in serata. Neve tra 1700/1800 metri.

Domenica 14 novembre cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, rovesci o temporali dal pomeriggio. Neve copiosa oltre 1700 metri. Venti deboli proveranno dapprima da Sud Ovest, tra Nord e Nord Est entro la serata di domenica.

Temperature mattutine comprese tra 7/9°C, pomeridiane tra 11/16°C. Zero termico diurno in calo fin verso i 1800 metri di quota.

Tendenza per la giornata di lunedì 15 novembre: cieli molto nuvolosi o coperti, ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio; clima non freddo.

Fabio Porro