PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana discreto con qualche incertezza meteo ma anche con spazi soleggiati concentrati per lo più nella festività. Mentre i fronti perturbati si susseguono da più giorni, le alte pressioni rimangono sempre lontane dai nostri territori prediligendo il Nord Europa e la Russia.

Un fronte perturbato ha scaricato tanta pioggia per l’intera giornata di lunedì 24 maggio, poi condizioni meteo in miglioramento a partire da martedì 25 maggio accompagnate da un lieve rialzo termico. Bel tempo tra mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, salvo qualche debole rovescio atteso per le ore centrali di mercoledì.

Temperature mattutine comprese tra 11/13°C, pomeridiane tra 17/24°C. Zero termico diurno oltre 2800 metri. Venti moderati da Sud Ovest

Evoluzione per il fine settimana: moderata instabilità specie nelle ore più calde.

Fabio Porro