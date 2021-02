PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo l’ottima performance dello scorso fine settimana con freddo intenso e debole nevischio, la stagione invernale subirà uno stop per molti giorni. Le masse d’aria gelide rimarranno ad appannaggio dell’Est Europa, mentre dalla Spagna avanzerà un promontorio di Alta pressione.

Bel tempo per i prossimi giorni, salvo il transito di nubi compatte ma che non comporteranno nessuna precipitazione. Clima molto mite per il periodo in corso, con valori termici oltre la media stagionale di una decina di gradi.

Temperature mattutine comprese tra 5/6°C, massime tra 13/21°C. Zero termico diurno mediamente oltre 3000 metri. Venti moderati da Nord Est.

Tendenza per il fine settimana: ancora molto e ben soleggiato.

Fabio Porro