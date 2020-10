PREVISIONI METEOROLOGICHE – Maltempo scatenato nei giorni scorsi a causa del transito di una forte perturbazione atlantica. Fronte atlantico “costola” di un vortice ciclonico che ha interessato il Sud della Francia, con picchi precipitativi elevati e innumerevoli situazioni alluvionali. Territori nostrani inzuppati dalla tanta pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento da Sud Est.

Nei prossimi giorni un timido campo di alta pressione riporterà un po’ di calma atmosferica, seguito poi da un peggioramento nel prossimo fine settimana. Schiarite alternate a passaggi nuvolosi per le giornate di martedì 6 e giovedì 8 ottobre, non è da escludere qualche debole precipitazione in serata. Ottimo soleggiamento per l’intera giornata di mercoledì 7.

Temperature in ripresa, valori mattutini compresi tra 11/13°C, pomeridiani tra 18/20°C.

Zero termico diurno oltre 2600 metri.

Venti moderati dapprima da Nord Est, poi provenienti da Sud Ovest.

