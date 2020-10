PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana a due facce: sabato per lo più soleggiato e mite, domenica molto fresca e a tratti piovosa. Dopo il maltempo dello scorso fine settimana e la tregua dei giorni scorsi, un fronte freddo ci ha raggiunto nella serata di sabato 10 ottobre. Precipitazioni non molto insistenti e la neve ha imbiancato i nostri monti sotto i 1.600 metri.

Ad inizio settimana un cuneo di alta pressione riporterà qualche giornata di stabilità atmosferica ma da giovedì 15 ottobre ritorneranno nuovamente piogge e rovesci.

Lunedì 12 e martedì 13 ottobre

Saranno due belle giornate assolate e miti, con valori mattutini attorno a 8°C e pomeridiani tra 14/16°C.

Lo zero termico si posizionerà sopra i 2000 metri.

Venti tra moderati e forti da Nord Est.

Mercoledì 14 ottobre

Nubi in progressivo aumento, deboli piogge dal pomeriggio ma in intensificazione in serata.

Rovesci e temporali localmente di forte intensità.

Temperatura mattutina attorno a 7°C, pomeridiana tra 13/14°C.

Venti deboli variabili.

Giovedì 15 ottobre

Forte maltempo fino al pomeriggio, quota neve in calo fin verso i 1.400 metri.

Temperatura mattutina attorno a 8°C, pomeridiana attorno a 11°C.

Zero termico diurno in ulteriore calo fin verso i 1.800 metri.

Venti deboli da Nord.

Fabio Porro