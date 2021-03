PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana variabile con ottimo soleggiamento per buona parte di sabato, più nubi andando verso la festività con deboli precipitazioni. La circolazione depressionaria presente da alcuni giorni tra la penisola scandinava ed il Regno Unito invierà ad inizio settimana alcuni fronti perturbati verso la catena alpina. Questa farà da baluardo alle perturbazioni atlantiche, mentre si attiveranno forti venti settentrionali in concomitanza del passaggio dei fronti. Non ci saranno precipitazioni, poiché queste rimarranno bloccate sui crinali alpini tra Svizzera e Austria.

Le temperature: i forti venti favonici faranno lievitare i valori termici oltre la media stagionale, specie le massime. Valori mattutini compresi tra 3/5°C, massime tra 13/15°C. Zero termico diurno oltre 1400 metri.

Venti sostenuti da Nord, raffiche oltre 60k/h.

Fabio Porro