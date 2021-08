PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’estate ha già percorso un buon tratto di strada e con il mese di agosto concluderà il cammino stagionale. Un primo bilancio lo si può fare brevemente per i nostri territori: molti transiti perturbati, brevi ondate di caldo, e temperature di gran lunga sotto le medie stagionali.

L’ultimo passaggio perturbato a metà della settimana ha concluso la lunga fase perturbata ma durante il fine settimana si rinnoveranno condizioni d’instabilità specie tra il pomeriggio di sabato 7 e la giornata di domenica 8 agosto.

Bel tempo per l’intera giornata di venerdì 6 agosto, ottimo soleggiamento e clima più mite. Temperature mattutine attorno a 18°C, massime tra 25/26°C. Zero termico diurno oltre 3600 metri. Venti deboli tra Sud Ovest e Nord Ovest.

Sabato 7 agosto nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, rovesci e temporali dal pomeriggio. Temperatura mattutina attorno a 19°C, pomeridiana attorno a 26°C. Zero termico in risalita attorno a 3900 metri. Venti deboli da Sud Est.

Domenica 8 agosto cieli molto nuvolosi o coperti con piogge o rovesci in attenuazione dal pomeriggio, ampi rasserenamenti dalla serata. Temperatura mattutina attorno a 19°C, massima tra 24/25°C. Zero termico diurno attorno a 3700 metri. Venti deboli da Sud/ Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 9 agosto: nubi in aumento con deboli piogge dal pomeriggio, rasserena in serata.

Fabio Porro