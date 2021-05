PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana molto perturbato, con rovesci e temporali anche di forte intensità specie tra il pomeriggio di sabato e le prime ore di domenica. Dopo il transito di alcuni fronti deboli ad inizio settimana, la profonda depressione posizionata al largo della penisola iberica si è messa in moto nella mattinata del 1° Maggio. Rovesci dapprima moderati, poi via via più intensi fino a divenire anche locali nubifragi.

Tempo che è migliorato solo a partire dalla prime ore di domenica 2 maggio, ma l’instabilità rimarrà attiva ancora per buona parte della settimana. Ritroveremo ancora locali rovesci nelle ore centrali della giornata, specie martedì 4 e giovedì 6 maggio. Tempo più stabile e soleggiato per l’intera giornata di mercoledì 5 maggio e clima più mite.

Temperature mattutine comprese tra 9/10°C, pomeridiane tra 15/22°C. Zero termico diurno mediamente oltre 2400 metri. Venti moderati tra Sud e Sud Est.

Fabio Porro