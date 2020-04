PREVISIONI METEOROLOGICHE – Giro di boa per il mese di aprile, che si concluderà con un doppio transito perturbato. L’alta pressione ci ha ben protetto dalle perturbazioni atlantiche, regalandoci la festività del 25 Aprile ben soleggiata e calda.

Già nella giornata di lunedì 27 le prime avvisaglie del primo transito perturbato, nubi in aumento ma ancora nessuna precipitazione. Piogge che ritroveremo però dalla mattinata di martedì 28, in intensificazione dal pomeriggio e in serata.

Mercoledì 29 sarà una giornata interlocutoria: belle schiarite tra mattina e pomeriggio, nubi in aumento dalla serata. La giornata peggiore sarà sicuramente quella di giovedì 30, con rovesci e temporali per l’intera giornata.

Temperature in marcato calo le massime: mattutine comprese tra 12/13°C, massime tra 13/18°C.

Zero termico diurno in calo fin verso i 2000 metri.

Venti sostenuti tra Nord e Nord Est.

Evoluzioni per il primo maggio: bel tempo e temperature nuovamente in rialzo fino verso 20/22°C.

Fabio Porro