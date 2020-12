PREVISIONI METEOROLOGICHE – È un inverno d’altri tempi quello che stiamo vivendo da dopo Natale, con freddo pungente e neve fino a quote pianeggianti. L’aria fredda proveniente dalla Groenlandia ci ha raggiunti nella giornata di lunedì 28 dicembre riportando freddo ma anche tanta neve. Neve copiosa fino a quote pianeggianti, dai 20 centimetri dei fondi vale al mezzo metro in collina.

Ad inizio d’anno si rinnoveranno le condizioni di maltempo a causa di un fronte perturbato che si formerà nel centro Italia. Neve dalla mattinata di venerdì 1° gennaio, mista a pioggia a quote basse. Accumuli tra deboli e moderati (stimati tra 5/10 centimetri).

Probabile passaggio alla pioggia per la giornata di sabato 2 gennaio, quote neve in risalita fin verso i 500 metri.

Domenica 3 gennaio cieli da nuvolosi a molto nuvolosi, maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. Ripresa delle precipitazioni in serata con neve a quote basse.

Temperature: termiche molto “dinamiche”, temperature mattutine comprese tra -2/1°C, massime tra 3/6°C.

Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Allerta meteo: ghiaccio/neve.

Evoluzione per lunedì 4 gennaio: clima molto rigido, neve ancora a quote pianeggianti.

Fabio Porro