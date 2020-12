PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana di forte maltempo, tanta pioggia e neve copiosa sulle nostre Montagne. Neve che ha iniziato a scendere a quote pianeggianti dalla mattinata di venerdì 4dicembre ma poi risalita a quote più alte a causa dei venti miti da scirocco. Le nevicate sono proseguite anche nella giornata festiva oltre i 1000 metri, con accumuli anche superiori al mezzo metro.

Proseguirà la fase di maltempo anche ad inizio settimana ma con fenomeni meno intensi. Piogge al piano per buona parte della giornata di lunedì 7 dicembre, la neve invece inizialmente attorno ai 800 metri per poi scendere sotto i 500 metri. Temperatura mattutina attorno a 2°C, pomeridiana tra 3/4°C. Zero termico diurno attorno a 1000 metri. Venti da deboli a moderati da Nord Est.

Martedì 8 e mercoledì 9 dicembre nubi sparse per buona parte delle due giornata ma non sono attese precipitazioni. Temperatura mattutina tra 1/3°C, pomeridiana tra 6/7°C. Zero termico diurno oltre i 1200 metri. Venti deboli da Est.

Giovedì 11 dicembre piogge deboli dal mattino, neve oltre i 600 metri. Temperatura mattutina attorno a 3°C, pomeridiana tra 6/7°C. Zero termico diurno attorno a 900 metri. Venti deboli tra Nord Est e Sud Est.

Fabio Porro