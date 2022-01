PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua la fase invernale improduttiva, senza precipitazione e clima per niente freddo. L’alta pressione continua ad occupare gran parte del continente europeo inibendo l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e dei fronti freddi. Non avremo nessun cambiamento importante sino alla conclusione mensile.

Bel tempo dunque per i prossimi giorni ma anche per il fine settimana in arrivo. Ottimo soleggiamento, clima molto mite in montagna, foschie o nebbie dense nei fondi valle.

Temperature mattutine comprese tra 3/5°C, massime tra 11/13°C. Zero termico diurno sale oltre 2200 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Fabio Porro