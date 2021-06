PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente news meteo positive per il prossimo week end, dopo tante giornate instabili con termiche spesso sotto le medie stagionali. La fascia delle alte pressioni sub tropicali (anticiclone africano) cercherà di spingere aria molto calda verso il bacino del Mediterraneo, piazzando i primi 30°C anche nei nostri territori. Caldo in accentuazione da venerdì 11 giugno con le temperature pomeridiane che potrebbero localmente toccare i 31/32°C.

Dalla prossima settimana il rientro di aria fresca da est limiterà l’azione dell’alta pressione africana. Da metter in conto anche qualche temporale di calore, specie nel pomeriggio di venerdì. Afa in accentuazione mentre le temperature percepite potranno anche superare i 33/34°C.

Zero termico in forte ascesa, fino a raggiungere o superare i 4000 metri. Venti deboli da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 14 giugno: cieli in prevalenza poco nuvolosi, caldo in attenuazione.

Fabio Porro