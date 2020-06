PREVISIONI METEOROLOGICHE – Giugno ha preso una brutta piega già dall’inizio con rovesci e temporali che si sono succeduti per più giorni. Rare le giornate soleggiate e temperature miti, molteplici quelle piovose e fresche. Nei prossimi giorni l’Alta pressione ritornerà ad espandersi, garantendo stabilità e temperature in linea con le medie stagionali. Non farà un caldo eccessivo, ma giusto per il periodo.

Le temperature: mattutine tra 20/23°C, pomeridiane tra 27/29°C.

Zero termico diurno oltre 3800 metri.

Venti deboli da Nord Est.

Tendenza per il prossimo fine settimana: bel tempo e temperature in ulteriore rialzo, massime tra 31/32°C.

Fabio Porro