PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana quasi perfetto con un ottimo soleggiamento per l’intera giornata di sabato e qualche nube in più nella giornata di domenica. L’alta pressione è riuscita a contenere fino al tardo pomeriggio l’arrivo di un fronte perturbato, poi l’aumento delle nubi nella giornata festiva ci ha indicato l’inizio del cambiamento. L’estate settembrina è ancora in grado di regalarci belle giornate ma senza più eccessi termici fastidiosi.

La nuova settimana prenderà avvio con rovesci e temporali per buona parte di lunedì 7 settembre, poi la nuova espansione dell’anticiclone da martedì 8 settembre garantirà bel tempo e clima gradevole fino a giovedì 10 settembre.

Le temperature: mattutine tra 16/18°C, pomeridiane tra 22°C (lunedì ) e 28°C nei giorni successivi.

Zero termico in rialzo fin verso i 4300 metri.

Venti moderati per lo più da Nord Est.

Tendenza per il fine settimana: qualche rovescio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre, peggiora con nuove precipitazioni a partire da sabato 12 settembre, ancora maltempo per domenica 13 settembre.

Fabio Porro