PREVISIONI METEOROLOGICHE – Buona parte delle festività natalizie sono trascorse sotto la protezione dell’alta pressione: bel tempo da diversi giorni, foschie e nebbie, ma anche temperature elevate specie in collina. L’inversione termica si è fatta notare nei giorni scorsi, con le pianure avvolte nella nebbia e temperature molto contenute. Diversamente in montagna dove i valori notturni non sono mai scesi sotto lo zero, e quelli pomeridiani si sono avvicinati ai 20°C. Da segnalare però l’accumulo degli inquinanti, polveri sottili e biossido di azoto, dannosi per la nostra salute.

Ad inizio settimana si assisterà ad un cedimento della struttura anticiclonica, favorendo così il transito della prima perturbazione del 2022. Cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi per buona parte di lunedì 3 gennaio ma saranno presenti densi banchi nebbiosi. Piogge tra il pomeriggio di martedì 4 e la mattinata di mercoledì 5 gennaio, neve fino a 1200 metri. Bel tempo per l’intera giornata dell’Epifania ma clima freddo e ritorno nei parametri stagionali.

Temperature mattutine comprese tra 3/5°C, massime tra 8/11°C. Zero termico diurno in calo fin verso i 1500 metri. Venti moderati tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro