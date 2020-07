PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione estiva prosegue senza calura estrema, grazie all’assenza dell’anticiclone africano. L’alta pressione delle Azzorre ha messo le radici su buona parte del continente europeo ma i fronti instabili riusciranno a giungere sino a noi.

Si partirà da due giornate assolate e calde (lunedì 20 e martedì 21 luglio), poi le correnti atlantiche indeboliranno il cuneo di alta pressione. Dal pomeriggio di mercoledì 22 luglio i temporali ritorneranno ad interessare le nostre province, localmente di forte intensità.

Le mattinate saranno più soleggiate, mentre dopo pranzo l’atmosfera diventerà più irrequieta.

Le temperature: in aumento le massime fino a raggiungere i 31/32°C tra lunedì/mercoledì, in calo attorno a 29°C nella giornata di giovedì. Temperature mattutine tra 20/22°C.

Zero termico in aumento fin verso i 3800 metri.

Venti moderati dapprima da Sud Ovest, poi provenienti da Nord Est.

Fabio Porro