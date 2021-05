PREVISIONI METEOROLOGICHE – Primavera molto movimentata in questi giorni a causa del transito di alcuni fronti perturbati, collegati ad una profonda depressione centrata sul Nord Europa. Le alte pressioni non riescono ad avvicinarsi al bacino del Mediterraneo, perfino l’anticiclone nord africano non riesce ad imporsi al teso flusso perturbato atlantico.

Nel fine settimana avremo molta variabilità. Tempo generalmente soleggiato al mattino, rovesci e temporali al pomeriggio attivati dall’irraggiamento solare. La giornata migliore? Quella di domenica 16 maggio dove avremo prevalenza di cieli sereni, e senza l’attivazione di celle temporalesche.

Temperature mattutine comprese tra 9/10°C, massime in rialzo, comprese tra 15/24°C. Zero termico diurno oltre 2500 metri. Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 17 maggio: giornata instabile, rovesci e temporali localmente di forte intensità specie al pomeriggio.

Fabio Porro