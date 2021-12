PREVISIONI METEOROLOGICHE – Confermato l’impianto piovoso per le festività di Natale: due perturbazioni atlantiche si alterneranno nei prossimi giorni, tuttavia il freddo rimarrà lontano dai nostri territori.

La prevista incursione gelida paventata dai centri previsionali è saltata completamente, a guadagnarci saranno solo le miti correnti occidentali atlantiche. Non saranno fronti perturbati intensi e il grosso delle precipitazioni rimarrà sul Centro Europa. Le temperature subiranno un lieve incremento, restando oltre le medie stagionali di almeno 6/8°C.

Nubi in aumento dalla mattinata di venerdì 24 dicembre, ma non avremo precipitazioni; freddo inesistente. Cieli coperti per l’intera giornata di Natale, deboli piogge al mattino, neve oltre 1600 metri. Domenica 26 dicembre cieli molto nuvolosi con locali aperture, deboli pioviggini, neve oltre 1500/1600 metri; clima molto mite.

Temperature mattutine comprese tra 3/4°C, massime tra 7/9°C. Zero termico diurno oltre 1800 metri. Venti deboli da Nord Est.

Evoluzione per lunedì 27 dicembre: piogge ancora per l’intera giornata, più fresco, neve in calo fin versi 1300 metri.

Fabio Porro