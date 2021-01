PREVISIONI METEOROLOGICHE – Quando l’inverno inizia a fare sul serio non si fa tanti scrupoli, e l’abbondante nevicata di lunedì 28 dicembre lo dimostra. Dopo un inizio in sordina con gli anticicloni sempre vigili sui nostri territori, i fronti freddi si sono messi in cammino solo dopo la festività di Natale. Al raffreddamento è seguito un fronte atlantico, e la neve non ha avuto nessuna difficoltà a scendere fino a quote pianeggianti.

Il vortice depressionario che è esteso per buona parte dell’Europa anche nei prossimi giorni continuerà ad inviarci fronti instabili, con la neve che spesso imbiancherà le quote basse. La previsione in dettaglio:

Martedì 5 gennaio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli nevicate al mattino, ampie schiarite in serata. Clima rigido al mattino, con valori attorno a -1°C. Massime tra 3/4°C. Venti deboli da Est.

Mercoledì 6 gennaio: nella calza della Befana ci saranno molte nubi e rare precipitazioni. Temperatura mattutina attorno a 0°C, pomeridiana tra 4/5°C. Venti moderati da Nord Est.

Giovedì 7 gennaio nubi sparse alternate a brevi schiarite, nubi in aumento dalla serata e deboli precipitazione. Temperatura mattutina attorno a -2°C. Massima tra 4/5°C. Venti deboli da Nord Est.

Fabio Porro