PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana con clima gradevole e tempo stabile, grazie ad un provvisorio cuneo di alta pressione. I fronti perturbati hanno finalmente rallentato la corsa verso la nostra provincia, favorendo alcune giornate soleggiate e soprattutto con termiche in linea con le medie stagionali. Ma la pausa asciutta avrà le ore contate, a partire dal pomeriggio di lunedì un nuovo impulso perturbato riporterà in in pieno autunno.

Tanta pioggia soprattutto nella giornata di martedì 11 maggio, con rovesci e temporali di forte intensità: stimati accumuli mediamente oltre 70 mm, ma possibili anche oltre. Tempo in miglioramento a partire dalla mattinata di mercoledì ma i rovesci potranno rinnovarsi anche nel pomeriggio. Giovedì 13 maggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a brevi rovesci.

Temperature in lieve ripresa: valori mattutini compresi tra 7/12°C, pomeridiani tra 15/23°C.

Venti moderati da Sud Est.

Fabio Porro