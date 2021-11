PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale ha mostrato il vero volto dopo settimane di stabilità e clima molto mite: giornate uggiose e piovose proprio in concomitanza delle festività di Ognissanti. L’alta pressione non è così solida come le settimane scorse e le perturbazioni atlantiche avranno campo libero.

Bel tempo per l’intera giornata di martedì 2 novembre, con ottimo soleggiamento e temperature in rialzo. Fronte perturbato che arriverà nella mattinata di mercoledì 3 novembre, le precipitazioni si attarderanno sui nostri territori sino al pomeriggio di giovedì 4 novembre. Neve copiosa tra 1600/1800 metri. Temperatura mattutina attorno a 10°C, massime tra 16/17°C. Zero termico diurno attorno a 1700 metri. Venti deboli tra Est e Nord Est.

Giovedì 4 novembre cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci sino al tardo pomeriggio. Quota neve in calo sino a 1400 metri. Temperatura mattutina attorno a 8°C, pomeridiana tra 11/12°C. Zero termico diurno attorno a 1700 metri. Venti tra moderati o forti provenienti da Nord Ovest.

Fabio Porro