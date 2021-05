PREVISIONI METEOROLOGICHE – Buone meteo-news per i prossimi giorni, quando un cuneo di alta pressione finalmente darà un po’ di stabilità ai nostri territori. Temporali e rovesci si sono succeduti per alcuni giorni, temperature molto fresche e sotto le medie stagionali di alcuni gradi. L’assenza delle alte pressioni lascia scoperto il bacino del Mediterraneo dall’arrivo dei fronti perturbati, e fino alla conclusione del mese non avremo lunghi periodi di stabilità atmosferica.

Stabilità meteo che ritroveremo finalmente ad inizio settimana, accompagnata da un ottimo rialzo termico. Temperature mattutine comprese tra 8/12°C, pomeridiane tra 21/26°C. Zero termico diurno oltre 2400 metri. Venti deboli tra Nord Ovest e Nord Est.

Tendenza per il fine settimana: clima più fresco e qualche precipitazione.

Fabio Porro